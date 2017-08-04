Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
Наследников имущества защитит новый закон
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:56 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском мужчина пытался ограбить магазин в черном пакете на голове

Инцидент произошел вечером в четверг, 3 августа, в поселке Черлак. Продавец одного из местных магазинов позвонила в полицию и сообщила о попытке грабежа.

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что в магазин пришел неизвестный ей мужчина. На его голове был полимерный черный пакет с прорезями для глаз, а в руках заточенная палка. Других покупателей в магазине не было, поэтому он изнутри закрыл дверь на щеколду и потребовал у женщины выручку. Когда та отказалась, грабитель попытался вынести кассовый аппарат, но продавец вступила в борьбу и стала отбирать кассу. Во время схватки пакет свалился с головы злоумышленника, после чего он поспешил скрыться, а женщина вызвала в полицию.

Вскоре высокий мужчина в камуфляжных штанах был задержан примерно в полукилометре от магазина, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Отпираться в содеянном 40-летний ранее судимый местный житель не стал.

Подозреваемый был передан в полицию. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
На руднике «Мир» в Якутии вода затопила шахту
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
Mitsubishi возвращает в Россию свой самый доступный кроссовер К дилерам на Дальнем Востоке первые автомобили поступят в середине августа , а с середины сентября во все остальные регионы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей Все мы время от времени жалуемся на то, что волосы невозможно уложить или расчесать, но 7-летняя жительница Мельбурна (Австралия) Шила Калверт-Йин сталкивается с этой проблемой каждый день.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь