Под Омском мужчина пытался ограбить магазин в черном пакете на голове

Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что в магазин пришел неизвестный ей мужчина. На его голове был полимерный черный пакет с прорезями для глаз, а в руках заточенная палка. Других покупателей в магазине не было, поэтому он изнутри закрыл дверь на щеколду и потребовал у женщины выручку. Когда та отказалась, грабитель попытался вынести кассовый аппарат, но продавец вступила в борьбу и стала отбирать кассу. Во время схватки пакет свалился с головы злоумышленника, после чего он поспешил скрыться, а женщина вызвала в полицию.