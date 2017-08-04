Под Омском мужчина пытался ограбить магазин в черном пакете на голове
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 августа, в поселке Черлак. Продавец одного из местных магазинов позвонила в полицию и сообщила о попытке грабежа.
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 августа, в поселке Черлак. Продавец одного из местных магазинов позвонила в полицию и сообщила о попытке грабежа.
Прибывшим на место росгвардейцам женщина рассказала, что в магазин пришел неизвестный ей мужчина. На его голове был полимерный черный пакет с прорезями для глаз, а в руках заточенная палка. Других покупателей в магазине не было, поэтому он изнутри закрыл дверь на щеколду и потребовал у женщины выручку. Когда та отказалась, грабитель попытался вынести кассовый аппарат, но продавец вступила в борьбу и стала отбирать кассу. Во время схватки пакет свалился с головы злоумышленника, после чего он поспешил скрыться, а женщина вызвала в полицию.
Вскоре высокий мужчина в камуфляжных штанах был задержан примерно в полукилометре от магазина, сообщили в
Подозреваемый был передан в полицию. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.