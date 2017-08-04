В Армавире в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Инцидент произошел 3 августа около 20:15 на пересечении улиц Ефремова и 30 лет Победы. 40-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, под управлением 26-летнего водителя.