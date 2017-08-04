В Армавире в ДТП с мотоциклом погибли два человека
В Армавире столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Honda, погибли два человека.
В Армавире столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Honda, погибли два человека.
Инцидент произошел 3 августа около 20:15 на пересечении улиц Ефремова и 30 лет Победы. 40-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мотоциклом Honda, под управлением 26-летнего водителя.
«В результате аварии на месте аварии погибли оба водителя транспортных средств, 46-летний пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает
Сейчас по факту аварии проводится проверка.