В Воронежской области амнистировали обвиняемого в превышении полномочий экс-главу района

Источник: Вести - Воронеж

Суд прекратил дело бывшего главы Поворинского района Алексея Комиссарова в четверг, 3 августа. Экс-чиновника обвиняли в коррупционном преступлении — превышении полномочий при строительстве дома с ущербом бюджету в 11,5 млн рублей. Дело Алексея Комиссарова рассмотрели за одно заседание, чиновника амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в суде.

Время событий, которые легли в основу дела Алексея Комиссарова, позволили применить к чиновнику амнистию. Официально амнистия действовала полгода — до конца октября 2015-го. Под действие амнистии попали не только те, кого обвиняли или судили с апреля по октябрь 2015 года, но и те, кто преступил закон до введения амнистии и в те шесть месяцев, пока она действовала.

По версии следствия, Алексей Комиссаров подписал документы с подрядчиком, в которых содержались «заведомо ложные сведения».

Как сообщали в СУ СКР по региону, бывший глава администрации Поворинского района в 2014 году заключил контракт с подрядчиками на окончание строительства дома в переулке Солнечный райцентра. Многоквартирный дом возводили в рамках программы 2011−2012 годов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По версии следствия, Алексей Комиссаров подписал документы с подрядчиком, в которых содержались «заведомо ложные сведения». Согласно контракту, организации перечислили 45 млн рублей. Из них 11,5 млн рублей оказались потрачены «за фактически не выполненные работы, либо произведенные с существенными недостатками». Эти деньги перечислили необоснованно. Следователи возбудили дело на основании материалов, предоставленных УФСБ по Воронежской области.

По итогам расследования Алексея Комиссарова обвинили в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Ущерб от его действий бюджету составил 11,5 млн рублей.

На следствии экс-чиновник полностью признал вину и раскаялся, сообщал Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.