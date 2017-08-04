Электричка сбила трех человек на ж/д станции «Перово»
Электропоезд сбил трех человек на станции «Перово» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
Электропоезд сбил трех человек на станции «Перово» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в
«Утром 4 августа на станции “Перово” электропоезд травмировал трех человек. По предварительным данным, один человек жив, состояние других уточняется», — сказали в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что один человек погиб, двое получили травмы.