Пострадавшие при взрыве в «Калифорнии» находятся в реанимации

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшие при взрыве газа в пиццерии «Калифорния» на ул. Ленина в Красноярске находятся в тяжелом состоянии. Парень и девушка помещены в реанимацию, где врачи борются за их жизнь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Красноярскую краевую больницу.

Напомним, инцидент произошел 4 августа в 9:00. По данным МЧС, утечка газа произошла из бытового баллона объемом 50 литров. После этого раздался взрыв с последующим возгоранием мебели и оборудования. По предварительным данным, от взрыва пострадали пекарь и официантка, которых доставили в больницу с ожогами.

Первоначально сообщалось, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а их состояние не вызывает опасений у специалистов. Однако позже медики изменили свои оценки.

«Пострадавшие, мужчина и девушка, помещены в реанимацию. Их состояние тяжелое — они в состоянии ожогового шока. Первоначально озвученные оценки состояния связаны со спецификой травмы: человек, получивший ожог, первое время может не чувствовать боли», — рассказали в больнице.