Прокуратура считает приговор экс-сенатору Цыбко справедливым

Адвокат Константина Цыбко заявил, что безусловно будет обжаловать приговор своего подзащитного, — экс-сенатор получил 9 лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Челябинской области в течение 10 дней примет решение об обжаловании приговора экс-сенатору Константину Цыбко, осужденному за получение взяток в особо крупном размере. Суд оказал доверие экспертам, которые признали аудиозаписи телефонных переговоров между Цыбко, а также взяткодателями Тарасовым и Лакницким, подлинными. Кроме того, орган власти признал законной «прослушку», которую вели в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по Челябинской области. Записи свидетельствуют о том, что Цыбко знал о слежке, поэтому часто говорил загадками и просил собеседников делиться с ним информацией при личной встрече. Однако фигуранты все равно оговаривали места передачи, суммы и их оформление по мобильным, иногда называя деньги «патронами».

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Многие доводы подсудимого были опровергнуты и расценены судом как линия защиты. Также суд решил не доверять показаниям телеведущей Елены Менакер, с который Цыбко ездил отдыхать в Таиланд. Кроме того, орган власти не стал доверять показаниям Кристины Юревич, супруги экс-губернатора Челябинской области, с которым Цыбко находится в тесных дружеских отношениях. Обе свидетельницы обеспечивали экс-сенатору алиби.

На оглашении приговора были озвучены показания многих известных в регионе людей, имевших отношение к делу или находившихся в приятельских отношениях с фигурантами. Например, нынешний мэр Челябинска Евгений Тефтелев подтвердил, что давал своему другу, осужденному бывшему сити-менеджеру Евгению Тарасову, в долг на личные цели 5 млн рублей, а бизнесмен из Озерска Степанов — 3 млн рублей. Эти деньги Тарасову, как выяснило следствие, были нужны для взятки Цыбко. Бывший зам Тарасова Валентин Гунин рассказал, что по просьбе начальника положил в автомобиль Цыбко коробку от ноутбука, в которой лежали 1,5 млн рублей — впрочем, этот момент суд счел недоказанным. А дочь Лакницкого поведала, как привозила по просьбе отца 2,5 млн рублей в папке для документов Тарасову, который передал ее Цыбко. Среди свидетелей оказались бывший гендиректор ПО «Маяк» Саргей Баранов, первый вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, бывшие вице-губернаторы Александр Уфимцев, Олег Грачев и Алексей Овакимян, замгубернатора Вадим Евдокимов, спикер ЗСО Владимир Мякуш, а также ныне подследственный бывший вице-губернатор Николай Сандаков.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239287&hash=26693894d5eeb910&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оглашая приговор, судья Галина Лисина, озвучила историю с продвижением на выборах в депутаты ЗСО супруги нынешнего депутата Госдумы Олега Колесникова — Лены Колесниковой. Орган власти считает, что избрание жены бизнесмена носит не только политический характер, ведь ему тоже способствовал подсудимый Константин Цыбко, который оказался «должен» Колесникову после того, как пригласил в Озерск Лакницкого. Последний, как и Колесников, собрался строить в ЗАТО торгово-развлекательный комплекс.

Назначая наказание, суд принял во внимание личность Константина Цыбко: экс-сенатор ранее не привлекался к уголовной ответственности, является председателем общества охраны природы, на «отлично» закончил институт, имеет ученую степень кандидата наук и многочисленные благодарности от президента Владимира Путина и вице-премьера Дмитрия Медведева, по месту жительства характеризуется положительно, холост, детей не имеет.

«Процесс был непростой. Цыбко является лицом, которое занимало серьезную государственную должность в РФ. Несколько позиций государственного обвинения и приговора суда разнятся, потому что государственное обвинение предлагало назначить 14 лет лишения свободы со штрафом, 20-кратным сумме взятки, но суд приговорил Цыбко к 9 годам колонии, штрафу в размере 70 млн рублей и лишению права занимать должности в органах власти в течение 3 лет. В принципе, государственное обвинение считает приговор справедливым. Вопрос об обжаловании будет решен в течение 10 дней», — прокомментировал итоги зампрокурора Челябинской области Евгений Саломатов.