Директора лагеря под Челябинском, где дети заболели менингитом, оштрафовали

Источник: РИА Новости

Как сообщал минздрав области, в июле в больницу Челябинска из детского лагеря «Олимпиец» Сосновского района из двух отрядов госпитализировано девять детей. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии, у пятерых детей менингит не обнаружен.

По данным прокуратуры области, в ходе проверки органами прокуратуры получены достоверные данные эпидемиологического расследования, из них следует, что инфекция в лагерь была занесена извне и распространилась воздушно-капельным и контактно-бытовым путем из-за нарушений санитарных норм и несоблюдения правил личной гигиены.

«Управлением Роспотребнадзора за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей к административной ответственности в виде штрафа привлечена заместитель директора детского оздоровительного лагеря», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону, размер штрафа составил 3 тысячи рублей.