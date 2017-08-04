Тело утонувшего в Сочи мужчины обнаружили в Лоо

Как сообщал «Югополис», в течение нескольких дней в акватории моря в районе пляжа «Ривьера» сочинские спасатели вели поиск пропавшего отдыхающего. 31 июля житель Амурской области ушел купаться и из воды не выходил, на берегу остались его личные вещи и одежда. Специалисты Центрального подразделения ЮРПСО МЧС вели водолазный поиск. Пропавший обнаружен не был.

3 августа к поступило сообщение из поселка Лоо Лазаревского района: очевидцы рассказали, что в море плавает тело мужчины.

Спасатели прибыли к указанному месту и транспортировали труп на берег. Утопленником оказался пропавший 3 дня назад отдыхающий. Сотрудники ЮРПСО передали тело мужчины полицейским, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе спасотряда.