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10:44 (мск), источник: Югополис

Тело утонувшего в Сочи мужчины обнаружили в Лоо

Спасатели ведут поиск еще одного пропавшего в море мужчины.

Как сообщал «Югополис», в течение нескольких дней в акватории моря в районе пляжа «Ривьера» сочинские спасатели вели поиск пропавшего отдыхающего. 31 июля житель Амурской области ушел купаться и из воды не выходил, на берегу остались его личные вещи и одежда. Специалисты Центрального подразделения ЮРПСО МЧС вели водолазный поиск. Пропавший обнаружен не был.

3 августа к поступило сообщение из поселка Лоо Лазаревского района: очевидцы рассказали, что в море плавает тело мужчины.

Спасатели прибыли к указанному месту и транспортировали труп на берег. Утопленником оказался пропавший 3 дня назад отдыхающий. Сотрудники ЮРПСО передали тело мужчины полицейским, сообщили «Вестям Сочи» в пресс-службе спасотряда.

Вместе с тем, спасатели продолжают поиски мужчины, которого несколько дней назад унесло в море недалеко от устья реки Шахе. Известно, что он бросился на помощь тонувшему пожилому человеку, причем последний в итоге смог выплыть.

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