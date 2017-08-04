В тепличном хозяйстве мигрант набросился с ножом на бойца ОМОН
Во время рейда в одном из тепличных хозяйств в Волжском районе 30-летний мигрант набросился на бойца ОМОН с ножом, сообщает
Во время рейда в одном из тепличных хозяйств в Волжском районе 30-летний мигрант набросился на бойца ОМОН с ножом, сообщает
Правоохранители обезвредили нападавшего, никто из них не пострадал.
На место происшествия была вызвана
Сотрудники ОМОН обеспечивали силовое прикрытие оперативникам регионального главка полиции в ходе рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства.
В тепличном хозяйстве были выявлены 60 иностранных граждан, 29 из которых были доставлены в управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. По результатам рейда было собрано 42 административных материала за выявленные нарушения миграционного законодательства.