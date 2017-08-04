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10:35 (мск), источник: Volga News

В тепличном хозяйстве мигрант набросился с ножом на бойца ОМОН

Во время рейда в одном из тепличных хозяйств в Волжском районе 30-летний мигрант набросился на бойца ОМОН с ножом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Правоохранители обезвредили нападавшего, никто из них не пострадал.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Материалы, собранные по факту нападения на представителя власти, направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в СУ СК России по Самарской области.

Сотрудники ОМОН обеспечивали силовое прикрытие оперативникам регионального главка полиции в ходе рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства.

В тепличном хозяйстве были выявлены 60 иностранных граждан, 29 из которых были доставлены в управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. По результатам рейда было собрано 42 административных материала за выявленные нарушения миграционного законодательства.

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