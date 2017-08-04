В тепличном хозяйстве мигрант набросился с ножом на бойца ОМОН

Правоохранители обезвредили нападавшего, никто из них не пострадал.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Материалы, собранные по факту нападения на представителя власти, направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в СУ СК России по Самарской области.

Сотрудники ОМОН обеспечивали силовое прикрытие оперативникам регионального главка полиции в ходе рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства.