Потерявшего под водой сознание брестчанина откачали на берегу

Несчастный случай произошел в ночь с 3 на 4 августа. В 00.48 на пульт дежурного поступило сообщение о тонущих людях в районе Красного Двора. До прибытия подразделений МЧС отдыхающие самостоятельно вытащили из искусственного водоема 27-летнюю жительницу Гомельской области и жителя Бреста 1989 года рождения. Девушка была в сознании, она находилась на поверхности воды. Мужчину в бессознательном состоянии вытащили из воды.