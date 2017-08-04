Внимание, розыск! 28-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области
Полиция разыскивает Дыпкеева Виктора Владимировича. Он пропал без вести в ночь на 30 июля, в районе «Золотых песков».
Полиция разыскивает Дыпкеева Виктора Владимировича. Он пропал без вести в ночь на 30 июля, в районе «Золотых песков».
Известно, что 28-летний мужчина переплывал из посёлка Рассвет Осинского района через реку Ангару в сторону Русского Мельхитуя Нукутского района на гидроцикле. Рост 183 см, вес около 70 килограммов. Худощавого телосложения, азиатской внешности. Всех, кто владеет хоть