Внимание, розыск! 28-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области

Известно, что 28-летний мужчина переплывал из посёлка Рассвет Осинского района через реку Ангару в сторону Русского Мельхитуя Нукутского района на гидроцикле. Рост 183 см, вес около 70 килограммов. Худощавого телосложения, азиатской внешности. Всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении Виктора Дыпкеева, его родственники просят звонить по телефонам: 8−904−137−8482, 8−952−627−8149.