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10:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Внимание, розыск! 28-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области

Полиция разыскивает Дыпкеева Виктора Владимировича. Он пропал без вести в ночь на 30 июля, в районе «Золотых песков».

Источник: Вести Иркутск

Известно, что 28-летний мужчина переплывал из посёлка Рассвет Осинского района через реку Ангару в сторону Русского Мельхитуя Нукутского района на гидроцикле. Рост 183 см, вес около 70 килограммов. Худощавого телосложения, азиатской внешности. Всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении Виктора Дыпкеева, его родственники просят звонить по телефонам: 8−904−137−8482, 8−952−627−8149.

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