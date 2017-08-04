Нападение на бизнесмена обернулось тюрьмой для приморцев

Источник: ДЕЙТА

В декабре 2016 года ранее судимые уроженцы Анучинского района напади на директора местного предприятия, занимавшегося выращиванием и переработкой риса.

Для совершения преступления фигуранты переоделись в камуфляж, надели самодельные маски, вооружились деревянными палками. Подойдя в ночное время к дому потерпевшего, они представились сотрудниками полиции и под этим предлогом проникли внутрь жилища.

Налетчики избили бизнесмена и потребовали от него денег. Потерпевшему удалось выбежать из дома и скрыться от нападавших. О случившемся он сообщил сотрудникам полиции, которые оперативно задержали злоумышленников.

Мужчин приговорены к 8 годам 6 месяцам и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строго режима соответственно, сообщает прокуратура Приморья.