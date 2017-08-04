Под Владимиром за смерть трехлетней пациентки осудили врача скорой
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Суд во Владимирской области на год запретил местному врачу скорой помощи работать медиком
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Суд во Владимирской области на год запретил местному врачу скорой помощи работать медиком
Ведомство уточняет, что врач осуждена за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей. Она больше не работает на станции скорой медицинской помощи.
«Приговором Муромского городского суда ей назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и запрета заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год», — говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что 7 декабря 2015 года в 07.55 на Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов от медсотрудника сельской амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком — трехлетняя девочка задыхалась. Экстренный вызов был передан
По прибытии врач недооценила состояние девочки и вместо принятия экстренных мер на месте решила везти девочку в больницу, и та скончалась в пути от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.