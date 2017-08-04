Под Владимиром за смерть трехлетней пациентки осудили врача скорой

Ведомство уточняет, что врач осуждена за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей. Она больше не работает на станции скорой медицинской помощи.

Следствие и суд установили, что 7 декабря 2015 года в 07.55 на Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов от медсотрудника сельской амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком — трехлетняя девочка задыхалась. Экстренный вызов был передан врачу-педиатру. Следствие подчеркивает, что перед выездом к пациенту врач должна была проверить укомплектованность бригады необходимой медицинской аппаратурой, а в дальнейшем обеспечить норматив прибытия бригады на место вызова. Врач нарушила ряд требований. Вместо того чтобы срочно ехать на вызов, она распорядилась заехать на автозаправку, в результате скорая задержалась на 39 минут.