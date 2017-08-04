В Волгограде риелтор-мошенница предстанет перед судом

В период с сентября 2014 по август 2016 года обвиняемая похищала деньги у волгоградцев, с которыми состояла в дружеских отношениях, под предлогом оказания помощи в приобретении квартир. В ходе устных разговоров злоумышленница заверяла своих знакомых о возможности оказания помощи по подбору понравившихся объектов недвижимости и сопровождению сделок купли-продажи. Она помогала потерпевшим продать имеющиеся у них квартиры, а затем предлагала им варианты в действительности не продающихся квартир, после чего, получив денежные средства в качестве аванса и основной суммы на приобретение квартиры, с похищенным скрывалась.