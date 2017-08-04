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11:32 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде риелтор-мошенница предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мошенницы, завладевшей деньгами граждан, которым она якобы помогала приобрести жилье. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 5 млн рублей.

Источник: РИАЦ

51-летняя жительница Краснооктябрьского района, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошенничества, вновь обвиняется в совершении 6 эпизодов мошеннических действий с причинением потерпевшим материального ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах.

В период с сентября 2014 по август 2016 года обвиняемая похищала деньги у волгоградцев, с которыми состояла в дружеских отношениях, под предлогом оказания помощи в приобретении квартир. В ходе устных разговоров злоумышленница заверяла своих знакомых о возможности оказания помощи по подбору понравившихся объектов недвижимости и сопровождению сделок купли-продажи. Она помогала потерпевшим продать имеющиеся у них квартиры, а затем предлагала им варианты в действительности не продающихся квартир, после чего, получив денежные средства в качестве аванса и основной суммы на приобретение квартиры, с похищенным скрывалась.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала частично. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Краснооктябрьским районным судом Волгограда. Максимальный размер наказания, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, составляет 10 лет лишения свободы.

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