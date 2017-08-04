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12:19 (мск), источник: Восток Медиа

Судьба «хабаровских живодёрок» решится 25 августа

Суд огласит приговор по делу о жестоком обращении с животными.

Источник: AP 2017

Приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными, более известном как дело «хабаровских живодёрок», огласят 25 августа.

Об этом агентству «Интерфакс — Дальний Восток» сообщили в Индустриальном районном суде дальневосточной столицы.

«Сегодня идет допрос подсудимых. На 22 августа назначены прения сторон, будет заслушано последнее слово. На 25 августа назначено оглашение приговора», — рассказала помощник судьи Анастасия Миллер.

Как писало агентство, пользователи Интернета в октябре 2016 года обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, оказалось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы.

Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования. Слушания проходят в закрытом режиме: такое решение в суде приняли, поскольку опасаются за здоровье обвиняемых. Фигуранток оставили под стражей до августа 2017 года.

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