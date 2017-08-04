Судьба «хабаровских живодёрок» решится 25 августа

Как писало агентство, пользователи Интернета в октябре 2016 года обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, оказалось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы.