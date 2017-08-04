Взрыв на подстанции оставил тысячи жителей Затулинки без электричества

Максим Никифоров, работник автомастерской: «Мы думали может машина с подъёмника упала, потому что у нас тут гаражные боксы, из-за кустов показался дым и всё заискрило, был очень сильный взрыв такой и везде сразу поотключался свет».

ЧП произошло сегодня около 10-ти утра. Без электричества остались также управляющая компания Кировского района и местное отделение теплосетей. В районных электросетях нам сообщили, что отключение было аварийным. Что конкретно произошло — прокомментировать отказались. На место отправили ремонтную бригаду. В течение двух часов подачу электроэнергии возобновили. Как нам сообщили работники местной автомастерской — пробило изоляцию на столбе.