Банкир украл у вкладчиков-волгоградцев 15 млн рублей и потратил их в казино

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с января по июль 2016 года злоумышленники систематически похищали деньги из банковского сейфа, а также средства вкладчиков, оформляя фиктивные бухгалтерские документы по якобы проведенным операциям. «Периодически они вообще не проводили деньги через кассу и обналичивали их», — добавили в главке.

«Как пояснила кассир, махинациями она занималась по указанию руководителя, угрожавшего преследованиями по работе, и не оставляла себе денег», — отметили в ведомстве.

Мужчина также пытался уговорить других сотрудниц банка помогать ему в хищении денег. Однако они не согласились и обратились в службу безопасности банка и полицию.

Правоохранители выяснили, что банкир потратил все похищенные средства на азартные игры.