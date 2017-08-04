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11:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

Банкир украл у вкладчиков-волгоградцев 15 млн рублей и потратил их в казино

33-летний руководитель районного филиала одного из банков вместе с кассиром похитили у вкладчиков 15 миллионов рублей в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с января по июль 2016 года злоумышленники систематически похищали деньги из банковского сейфа, а также средства вкладчиков, оформляя фиктивные бухгалтерские документы по якобы проведенным операциям. «Периодически они вообще не проводили деньги через кассу и обналичивали их», — добавили в главке.

«Как пояснила кассир, махинациями она занималась по указанию руководителя, угрожавшего преследованиями по работе, и не оставляла себе денег», — отметили в ведомстве.

Мужчина также пытался уговорить других сотрудниц банка помогать ему в хищении денег. Однако они не согласились и обратились в службу безопасности банка и полицию.

Правоохранители выяснили, что банкир потратил все похищенные средства на азартные игры.

Максимальная санкция вменяемых банкиру статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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