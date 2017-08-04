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11:41 (мск), источник: Клопс.ru

Суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве Владимира Кобера

В четверг, 3 августа, вечером коллегия присяжных заседателей оправдала Анатолия Полукарова, обвиняемого в убийстве директора лицея № 35 Владимира Кобера. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Источник: Клопс.ru

Три человека посчитали, что он виновен, а девять — что нет. Присяжные решили, что обвинение не смогло доказать его причастность к убийству. При этом сам факт преступления, по мнению присяжных, доказали.

Также коллегия единодушно признала виновными всех фигурантов по делу о нападении на директора лицея № 35 Владимира Кобера. Сожительницу погибшего Ирину Паздникову — в организации нападения. Петра Фишера, Наби Сайпулаева и Анатолия Полукарова — в нападении и хищении ценностей из квартиры директора на сумму более миллиона рублей.

Присяжные пришли к выводу о том, что при назначении наказания за разбойное нападение все четверо подсудимых не заслуживают снисхождения. Помимо этого преступления, присяжные признали доказанным, что Сайпулаев виновен в хранении психотропного средства амфетамин в крупном размере.

«Согласно ст. 348 УПК РФ (“Обязательность вердикта”) оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи. После обсуждения суд постановит приговор, которым определит меру наказания за совершение преступлений, в которых подсудимые признаны виновными коллегией присяжных заседателей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

20 марта 2016 года трое мужчин проникли в квартиру директора лицея № 35 Владимира Кобера и напали на него. Преступление организовала 40-летняя сожительница погибшего. Двоих нападавших обвинили в разбойном нападении. Один из них обвинялся также и в убийстве директора. Позднее на суде обвиняемые заявили, что хотели только припугнуть Кобера. На последнем заседании один из фигурантов дела признал свою вину только разбое. Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну.

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