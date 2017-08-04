Суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве Владимира Кобера

Источник: Клопс.ru

Три человека посчитали, что он виновен, а девять — что нет. Присяжные решили, что обвинение не смогло доказать его причастность к убийству. При этом сам факт преступления, по мнению присяжных, доказали.

Также коллегия единодушно признала виновными всех фигурантов по делу о нападении на директора лицея № 35 Владимира Кобера. Сожительницу погибшего Ирину Паздникову — в организации нападения. Петра Фишера, Наби Сайпулаева и Анатолия Полукарова — в нападении и хищении ценностей из квартиры директора на сумму более миллиона рублей.

Присяжные пришли к выводу о том, что при назначении наказания за разбойное нападение все четверо подсудимых не заслуживают снисхождения. Помимо этого преступления, присяжные признали доказанным, что Сайпулаев виновен в хранении психотропного средства амфетамин в крупном размере.

«Согласно ст. 348 УПК РФ (“Обязательность вердикта”) оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи. После обсуждения суд постановит приговор, которым определит меру наказания за совершение преступлений, в которых подсудимые признаны виновными коллегией присяжных заседателей», — пояснили в пресс-службе ведомства.