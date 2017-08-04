Аэропорт и Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали вечером 3 августа. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 3 августа в полицию поступило сообщение о нахождении на одном из вокзалов Нижнего Новгорода взрывного устройства.

Так как звонивший не указал точное местонахождение опасного предмета, службы быстрого реагирования были направлены на Московский вокзал и в аэропорт «Стригино». «Кинологи осмотрели все помещения, но ничего подозрительного обнаружено не было», — отметили в пресс-службе.