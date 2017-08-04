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11:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Аэропорт и Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали вечером 3 августа

Кинологи осмотрели все помещения, но ничего подозрительного обнаружено не было.

Аэропорт и Московский вокзал в Нижнем Новгороде эвакуировали вечером 3 августа. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 3 августа в полицию поступило сообщение о нахождении на одном из вокзалов Нижнего Новгорода взрывного устройства.

Так как звонивший не указал точное местонахождение опасного предмета, службы быстрого реагирования были направлены на Московский вокзал и в аэропорт «Стригино». «Кинологи осмотрели все помещения, но ничего подозрительного обнаружено не было», — отметили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, никаких требований звонивший не предъявлял.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство искали в отделении Пенсионного фонда Канавинского района Нижнего Новгорода 25 июля.

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