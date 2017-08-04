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13:32 (мск), источник: Publika.md

Двоих подростков задержали в селе Вырпова за убийство собственного дяди

Двоих 17-летних подростков задержали в селе Вырпова Оргеевского района за убийство собственного дяди. Парни приехали к родственнику на храмовый праздник села.

Источник: Publika.md

Трагедия произошла в среду. По данным прокуроров, между дядей и племянниками возникла ссора. Подростки до смерти избили мужчину, а затем отправились на местную дискотеку, где их и задержали.

Парням грозит до 20 лет тюрьмы.

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