Двоих подростков задержали в селе Вырпова за убийство собственного дяди
Двоих 17-летних подростков задержали в селе Вырпова Оргеевского района за убийство собственного дяди. Парни приехали к родственнику на храмовый праздник села.
Двоих 17-летних подростков задержали в селе Вырпова Оргеевского района за убийство собственного дяди. Парни приехали к родственнику на храмовый праздник села.
Трагедия произошла в среду. По данным прокуроров, между дядей и племянниками возникла ссора. Подростки до смерти избили мужчину, а затем отправились на местную дискотеку, где их и задержали.
Парням грозит до 20 лет тюрьмы.