На Кубани будут судить группу страховых мошенников

По данным следствия, в 2016 году 32-летняя женщина организовала преступную группу для того, чтобы совершать мошенничества в отношении страховых компаний. Она распределила в группе роли и обязанности и приступила к совершению преступлений. Участники ОПГ инсценировали дорожно-транспортные происшествия, затем предоставляли в страховую компанию фиктивные документы о наступлении страхового случая для получения выплат. Следователи выявили восемь эпизодов таких преступлений. Таким образом ОПГ похитила у «Росгосстраха» более 1,3 млн руб.



Сейчас следователи устанавливают причастность группы к схожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.