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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

На Кубани будут судить группу страховых мошенников

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении десяти членов группировки, которых подозревают в мошенничестве в сфере страхования, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016 году 32-летняя женщина организовала преступную группу для того, чтобы совершать мошенничества в отношении страховых компаний. Она распределила в группе роли и обязанности и приступила к совершению преступлений. Участники ОПГ инсценировали дорожно-транспортные происшествия, затем предоставляли в страховую компанию фиктивные документы о наступлении страхового случая для получения выплат. Следователи выявили восемь эпизодов таких преступлений. Таким образом ОПГ похитила у «Росгосстраха» более 1,3 млн руб.

Сейчас следователи устанавливают причастность группы к схожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

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