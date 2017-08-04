На Кубани будут судить группу страховых мошенников
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении десяти членов группировки, которых подозревают в мошенничестве в сфере страхования, об этом сообщает
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении десяти членов группировки, которых подозревают в мошенничестве в сфере страхования, об этом сообщает
По данным следствия, в 2016 году 32-летняя женщина организовала преступную группу для того, чтобы совершать мошенничества в отношении страховых компаний. Она распределила в группе роли и обязанности и приступила к совершению преступлений. Участники ОПГ инсценировали
Сейчас следователи устанавливают причастность группы к схожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.