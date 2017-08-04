Неизвестные избили молодого парня в подъезде дома в Новокуйбышевске
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
Несколько дней назад в Самарской области было совершено нападение на 22-летнего Дмитрия У. (имя изменено). В ночь на 1 августа его избили в подъезде жилого дома № 18 на улице Пирогова в Новокуйбышевске, сообщила ProGorodSamara.ru знакомая пострадавшего Татьяна П. (имя изменено).
— Он возвращался с работы вечером. В подъезде света не было. Он туда зашёл и уже произошел конфликт. С кем — не знаем, поэтому сейчас мы пытаемся узнать, может
С чего начался инцидент, сейчас выясняют стражи порядка.
— В полицию поступило сообщение из больницы города о госпитализации местного жителя 1995 горда рождения с различными травмами из подъезда дома на улице Пирогова. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Подозреваемых пока нет, — отметили в ГУ МВД Самарской области.