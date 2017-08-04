Неизвестные избили молодого парня в подъезде дома в Новокуйбышевске

Несколько дней назад в Самарской области было совершено нападение на 22-летнего Дмитрия У. (имя изменено). В ночь на 1 августа его избили в подъезде жилого дома № 18 на улице Пирогова в Новокуйбышевске, сообщила ProGorodSamara.ru знакомая пострадавшего Татьяна П. (имя изменено).

— Он возвращался с работы вечером. В подъезде света не было. Он туда зашёл и уже произошел конфликт. С кем — не знаем, поэтому сейчас мы пытаемся узнать, может кто-то что-то видел, — говорит Татьяна.

С чего начался инцидент, сейчас выясняют стражи порядка.