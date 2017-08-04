Пропавший после рыбалки в Богородском районе Нижегородской области Андрей Милешин найден мертвым
Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.
Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.
Пропавший после рыбалки в Богородском районе Нижегородской области Андрей Милешин найден мертвым. Как сообщается на сайте
Согласно информации, поиски Андрея Милешина велись в районе деревни Заозерье, в частности, у реки, куда Андрей Милешин ходил на рыбалку. В итоге поисков был обнаружен его труп, о чем представитель
Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны, информация уточняется.