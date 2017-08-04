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13:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пропавший после рыбалки в Богородском районе Нижегородской области Андрей Милешин найден мертвым

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.

Пропавший после рыбалки в Богородском районе Нижегородской области Андрей Милешин найден мертвым. Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», его труп был обнаружен спустя 5 дней после пропажи.

Согласно информации, поиски Андрея Милешина велись в районе деревни Заозерье, в частности, у реки, куда Андрей Милешин ходил на рыбалку. В итоге поисков был обнаружен его труп, о чем представитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» сообщил утром 4 августа.

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны, информация уточняется.

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