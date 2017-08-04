Ювелирные изделия почти на 7 млн рублей украли из магазина в Семикаракорске
Ювелирные изделия на сумму около 7 млн рублей похищены из магазина в Семикаракорске.
Ювелирные изделия на сумму около 7 млн рублей похищены из магазина в Семикаракорске.
Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники проникли в ювелирный магазин, отогнув рольставни.
Сообщается, что в магазине сработала сигнализация, но задержать похитителей на месте преступления не удалось.
В настоящее время полицейские ищут преступников, предположительно, скрывшихся на машине.