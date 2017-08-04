Саморезы и болты разбросали на дороге в Куйбышевском районе Иркутска

Это произошло недалеко от остановок на улицах Шевцова и Рабочего Штаба. Два автомобиля прокололи колеса. После этого местные жители и коммунальщики собрали опасные предметы. Люди просят свидетелей сообщить о нарушителях в полицию. Это уже не первый подобный случай в этом районе города.

— Мне кажется, что это было сделано специально. Тут неподалёку находятся шиномонтажки. Находили саморезы и какие-то болты с шайбами. Они тоже были заострённые. Всё, что мы нашли, было острое. Ни одного тупого болта не было, — говорит очевидец Елена Куклина.