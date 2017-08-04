В Хабаровске женщина сбывала поддельные деньги по просьбе супруга

В дальневосточной столице осудили местную жительницу, которая занималась реализацией фальшивых денег по просьбе мужа. Поддельные пятитысячные купюры он приобрёл в Москве.

В ходе судебных разбирательств правоохранители выяснили, что муж подсудимой вовлёк её и ещё одного жителя краевого центра в организованную преступную группу для сбыта поддельных денег. После этого он купил не менее 200 поддельных банковских билетов для сбыта на территории Хабаровского края.

Подсудимая зашла в магазин «Колбасы» в дальневосточной столице и расплатилась за товар на незначительную сумму поддельной купюрой. Продавец выдала ей сдачу. А в ходе обыска места жительства подсудимой и её супруга сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 150 поддельных денежных знаков номиналом в пять тысяч каждый.

Подсудимая заключила досудебный договор о сотрудничестве и активно способствовала расследованию преступления. Её приговорили к трём с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 150 тысяч рублей.