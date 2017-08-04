Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Фанаты Анны Седоковой раскрыли отца ее третьего ребенка
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:17 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске женщина сбывала поддельные деньги по просьбе супруга

Мужчина приобрёл в Москве 200 фальшивых крупных купюр.

В дальневосточной столице осудили местную жительницу, которая занималась реализацией фальшивых денег по просьбе мужа. Поддельные пятитысячные купюры он приобрёл в Москве.

В ходе судебных разбирательств правоохранители выяснили, что муж подсудимой вовлёк её и ещё одного жителя краевого центра в организованную преступную группу для сбыта поддельных денег. После этого он купил не менее 200 поддельных банковских билетов для сбыта на территории Хабаровского края.

Подсудимая зашла в магазин «Колбасы» в дальневосточной столице и расплатилась за товар на незначительную сумму поддельной купюрой. Продавец выдала ей сдачу. А в ходе обыска места жительства подсудимой и её супруга сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 150 поддельных денежных знаков номиналом в пять тысяч каждый.

Подсудимая заключила досудебный договор о сотрудничестве и активно способствовала расследованию преступления. Её приговорили к трём с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, отбывать наказание подсудимая будет позже: у женщины на иждивении два несовершеннолетних ребёнка. В места лишения свободы она отправится, когда младшему ребёнку исполнится 14 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Восток-1» стал желанным местом работы для многих моряков
«Кирпичи» наоборот: китайские туристы вывозят из Хабаровска краба
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь