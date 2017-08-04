Тела матери и дочери нашли в их квартире в Братске
Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) по факту обнаружения двух женских тел в квартире в Братске. Об этом 4 августа 2017 года сообщила
Установлено, что дочь являлась инвалидом детства I группы, нигде не работала. Со слов соседей, женщины вели затворнический образ жизни. По предварительным данным, смерть женщин наступила не менее 3−4 дней назад. Тела направлены на