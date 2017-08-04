В Калининграде девятилетняя девочка получила травмы при падении в троллейбусе
В четверг, 3 августа, на Советском проспекте в троллейбусе во время движения упала девятилетняя девочка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В четверг, 3 августа, на Советском проспекте в троллейбусе во время движения упала девятилетняя девочка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В результате падения девочка получила различные травмы.
Аналогичное происшествие зафиксировали на улице Черняховского. После столкновения «Ауди» и автобуса МАЗ в салоне упала 56-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.
На улице Победы «Ауди» сбил 59-летнего велосипедиста на перекрёстке. В результате столкновения пенсионер получил ранения.
Кроме этого, на Московском проспекте 77-летняя водитель «Рено» врезалась в другой автобус МАЗ. Пенсионерка получила травмы.
На улице Карла Маркса водитель «Мерседеса» сбила 22-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.