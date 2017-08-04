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12:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре командир роты ДПС и его заместитель попались на взятке

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников ГИБДД. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 26 июля командир и его заместитель 2 роты полка ДПС ГИБДД управления МВД по Самаре получили от директора ООО часть взятки в размере 20 тысяч рублей от ранее переданной им суммы в 130 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушения ПДД.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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