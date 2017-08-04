В Самаре командир роты ДПС и его заместитель попались на взятке

По версии следствия, 26 июля командир и его заместитель 2 роты полка ДПС ГИБДД управления МВД по Самаре получили от директора ООО часть взятки в размере 20 тысяч рублей от ранее переданной им суммы в 130 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушения ПДД.