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12:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Морозовске выясняют обстоятельства гибели новорожденного малыша

В Морозовске в зарослях недалеко от Привокзальной площади нашли тело новорожденного малыша. Сейчас выясняются обстоятельства гибели ребенка.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, эксперты провели осмотр. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, за исключением повреждений, нанесенных бродячими животными.

Следователи выясняют причины и время наступления смерти.

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