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12:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске пьяный пассажир сел за руль и пытался скрыться от ГАИ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный пассажир сел за руль авто и пытался скрыться от ГАИ. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел в Первомайском районе. На подъеме с ул. Рогачевской на пр. Независимости инспекторы ГАИ остановили машину Toyota. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 36-летний мужчина. Пассажир — 21-летний молодой человек — также был пьян. Пока сотрудники Госавтоинспекции разбирались с владельцем машины, пассажир сел за руль авто и уехал. Наряд ГАИ немедленно начал преследование, неоднократно требуя остановки, но парень все игнорировал. Во дворе дома на ул. Садовой он не справился с управлением и врезался в дерево.

Как выяснилось, двое мужчин решили отметить знакомство спиртным. Сначала отмечали в квартире, после, будучи уже в изрядном подпитии, решили продолжить отдых в автомобиле.

Медицинское освидетельствование показало более двух промилле алкоголя у каждого. Оба с действующими лишениями за вождение в нетрезвом состоянии. Помимо восьми административных протоколов на двоих, по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК. 21-летнему молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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