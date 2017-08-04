В Минске пьяный пассажир сел за руль и пытался скрыться от ГАИ

Инцидент произошел в Первомайском районе. На подъеме с ул. Рогачевской на пр. Независимости инспекторы ГАИ остановили машину Toyota. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 36-летний мужчина. Пассажир — 21-летний молодой человек — также был пьян. Пока сотрудники Госавтоинспекции разбирались с владельцем машины, пассажир сел за руль авто и уехал. Наряд ГАИ немедленно начал преследование, неоднократно требуя остановки, но парень все игнорировал. Во дворе дома на ул. Садовой он не справился с управлением и врезался в дерево.