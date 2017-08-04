В Геленджике спасли заблудившуюся семью с ребенком
Отдыхающие потерялись по пути к водопадам.
Отдыхающие потерялись по пути к водопадам.
Краснодар. 4 августа — Новая Кубань. Инцидент произошел 3 августа. К спасателям обратились около 21:25.
Семья с ребенком направлялась осмотреть одну из геленджикских достопримечательностей — Плесецкие водопады. В районе Михайловского перевала они заблудились.
Прибывшая на место событий группа спасателей обнаружила отдыхающих. От медицинской помощи туристы отказались. Их сопроводили к месту проживания. Об этом сообщили в