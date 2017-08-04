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12:48 (мск), источник: Новая Кубань

В Геленджике спасли заблудившуюся семью с ребенком

Отдыхающие потерялись по пути к водопадам.

Краснодар. 4 августа — Новая Кубань. Инцидент произошел 3 августа. К спасателям обратились около 21:25.

Семья с ребенком направлялась осмотреть одну из геленджикских достопримечательностей — Плесецкие водопады. В районе Михайловского перевала они заблудились.

Прибывшая на место событий группа спасателей обнаружила отдыхающих. От медицинской помощи туристы отказались. Их сопроводили к месту проживания. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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