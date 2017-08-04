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13:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Таксист из Лисок получил 20 лет тюрьмы за убийство мамы 2 детей

Сергея Супрунова обязали выплатить родным погибшей 2,5 млн рублей.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежский областной суд в пятницу, 4 августа, вынес приговор Сергею Сапрунову за убийство женщины, которую тот подвозил. В наказание таксист-частник получил 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года после освобождения. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил Виталий Сидоров, заместитель руководителя управления прокуратуры Воронежской области. Кроме того, суд обязал Сапрунова выплатить супругу и матери убитой 2,5 млн рублей моральной компенсации.

Анна Г. уехала в райцентр для визита в пенсионный фонд 24 марта 2016 года и исчезла. Родственники сами искали Анну и обнаружили 26 марта в лесу, в 300 метрах от автомобильной дороги хутор Прогонный — станция Аношкино неподалеку от Аношкино мертвой — избитую, изрезанную ножом, с пакетом на голове. Рядом валялись продукты, игрушки и обувь, которую мама купила детям в Лисках. После жестокого убийства с Анны сняли обручальное кольцо. Женщине было всего 36 лет, у неё осталось двое маленьких детей.

В суде Сергей Сапрунов категорически отказался признавать свою вину. Мужчина выдвинул версию о своей невиновности — заявил, что вместе с Анной подвозил двоих мужчин, которые якобы и убили женщину.

Как установил суд, Сергей Сапрунов подрабатывал частным извозом, но в тот день — 24 марта — он ехал из села Давыдовка и согласился взять попутчицу бескорыстно. Она стояла у автобусной остановки. Во время поездки мужчина остановил автомобиль в безлюдном месте и начал избивать пассажирку, несколько раз ударил ее ножом в грудь. Несмотря на ранения, Анна вырвалась из машины и убежала. Но водитель догнал жертву, посадил на заднее сиденье автомобиля и продолжил бить, связал руки поясом ее пальто, а потом задушил. Грабитель забрал деньги и золото пассажирки, бросил ее тело в лесополосе и уехал.

Убийство Анны Г. раскрыли по «горячим следам», благодаря записям камеры видеонаблюдения на выезде из села Давыдовка. Силовики изучили 22 машины, попавшие на видео, и стали искать автомобиль Daewoo Nexia табачного цвета. Водителя машины задержали во время распространения ориентировок. Вскрыли чехлы заднего сидения Daewoo Nexia, под ними все оказалось залито кровью. Сапрунов признался в преступлении, во время следственных действий показал, как резал и душил Анну.

В суде Сергей Сапрунов категорически отказался признавать свою вину. Мужчина выдвинул версию о своей невиновности — заявил, что вместе с Анной подвозил двоих мужчин, которые якобы и убили женщину. Так он объяснил следы Анны в Daewoo Nexia. Однако суд счёл вину Сапрунова в корыстном убийстве полностью доказанной, поэтому и вынес ему обвинительный приговор.

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