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12:33 (мск), источник: РИА Новости

На руднике «Алросы» вода затопила шахту

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», вода затопила шахту, сообщили в компании.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в 16:30 по местному времени, спасатели вывели на поверхность почти 150 горняков.

По предварительным данным, никто не пострадал.

«Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция», — отметили в компании.

Как рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба, подтопление не отразится на работе шахты.

Глава «Алросы» Сергей Иванов вылетел в Мирный.

Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 году, планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность составляет около миллиона тонн руды в год.

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