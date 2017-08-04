На руднике «Алросы» вода затопила шахту
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», вода затопила шахту, сообщили в компании.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», вода затопила шахту, сообщили в компании.
Инцидент произошел в 16:30 по местному времени, спасатели вывели на поверхность почти 150 горняков.
«Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция», — отметили в компании.
Как рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба, подтопление не отразится на работе шахты.
Глава «Алросы» Сергей Иванов вылетел в Мирный.
Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 году, планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность составляет около миллиона тонн руды в год.