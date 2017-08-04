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16:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Главврачу военкомата Челябинской области продлили арест по делу о взятке

Калининский районный суд Челябинска продлил срок ареста председателю военно-врачебной комиссии областного военкомата. Олег Максимов останется под стражей до 30 сентября.

Источник: Uralpress.ru

Об этом сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь суда Лариса Аверьянова.

Как ранее сообщало агентство, сотрудники УФСБ по Центральному военному округу взяли Максимова с поличным — в момент получения взятки в сумме 160 тысяч рублей. После этого главврач военного комиссариата спешно слег в больницу с сердцем.

В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Два ближайших месяца жизни Максимову предстоит провести в СИЗО — пока будет длиться предварительное следствие.

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