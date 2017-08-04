Главврачу военкомата Челябинской области продлили арест по делу о взятке
Калининский районный суд Челябинска продлил срок ареста председателю
Калининский районный суд Челябинска продлил срок ареста председателю
Об этом сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ»
Как ранее сообщало агентство, сотрудники УФСБ по Центральному военному округу взяли Максимова с поличным — в момент получения взятки в сумме 160 тысяч рублей. После этого главврач военного комиссариата спешно слег в больницу с сердцем.
В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Два ближайших месяца жизни Максимову предстоит провести в СИЗО — пока будет длиться предварительное следствие.