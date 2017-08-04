На «танцующем» мосту «КамАЗ» сбил двух велосипедистов
Грузовик во время маневрирования не рассчитал габариты и прицепом задел двоих 12-летних велосипедистов, которые ехали по крайнему правому ряду.
Грузовик во время маневрирования не рассчитал габариты и прицепом задел двоих 12-летних велосипедистов, которые ехали по крайнему правому ряду.
Велосипед одного из них после этого вылетел под колеса проезжающих машин.
По счастливой случайности, ребята остались живы и избежали тяжёлых травм. Правда, у одного диагностирован перелом бедра, а у второго — ушибы и также подозрение на перелом.