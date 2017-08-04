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15:11 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

На «танцующем» мосту «КамАЗ» сбил двух велосипедистов

Грузовик во время маневрирования не рассчитал габариты и прицепом задел двоих 12-летних велосипедистов, которые ехали по крайнему правому ряду.

Велосипед одного из них после этого вылетел под колеса проезжающих машин.

По счастливой случайности, ребята остались живы и избежали тяжёлых травм. Правда, у одного диагностирован перелом бедра, а у второго — ушибы и также подозрение на перелом.

Из-за ДТП в сторону Краснослободска образовалась большая пробка.

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