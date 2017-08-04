На Южном Урале перекрыли 2 канала поставок наркотиков
В двух городах Челябинской области полиция ликвидировала каналы доставки запрещенных веществ.
В двух городах Челябинской области полиция ликвидировала каналы доставки запрещенных веществ.
Нелегальным бизнесом занимались женщины, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, в Магнитогорске одну из них задержали за сбыт 36 капсул сильнодействующего препарата сибуатрамин. А позже в ее офисе и авто нашли еще 662 капсулы массой 155 граммов. Незаконный товар она получала по почте из Казахстана. Аналогичный случай был выявлен и в Карталах.
«Возле дома на улице Пушкина задержана женщина 1963 года рождения за сбыт 54 капсул препарата, содержащих более девяти граммов сибутрамина. В квартире позже полицейскими были обнаружены и изъяты еще 40 капсул, содержащих сибутрамин, массой свыше семи граммов. Установлено, что в феврале и мае прошлого года она незаконно перевезла на автомобиле через границу из Казахстана более 26 граммов сибутрамина», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Были возбуждены уголовные дела. Наркодилера из Магнитогорска уже приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно, а жительнице Карталов еще предстоит предстать перед судом.