К экстремальной жаре готовится Краснодарский край
Синоптики прогнозируют повышение температуры до 39 градусов.
Синоптики прогнозируют повышение температуры до 39 градусов.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам края перейти на усиленный режим работы в связи с экстремально высокими температурами, сообщает
Глава региона также отметил, что необходимо увеличить число медицинских работников на пляжах и в местах массового скопления людей, чтобы в случае необходимости все жители и гости края имели возможность получить квалифицированную помощь.
В ближайшие дни, до 6 августа, в регионе прогнозируется сохранение уровня температуры на отметке в 39 градусов. Жителям и гостям Кубани рекомендуется не покидать без необходимости кондиционируемых помещений, а также соблюдать основные правила безопасности при выходе на улицу в жаркую погоду.
«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — напоминают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам (звонок бесплатный): 101 — единый номер пожарных и спасателей,