К экстремальной жаре готовится Краснодарский край

Источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам края перейти на усиленный режим работы в связи с экстремально высокими температурами, сообщает пресс-служба краевой администрации. Проводится постоянный мониторинг ситуации.

Глава региона также отметил, что необходимо увеличить число медицинских работников на пляжах и в местах массового скопления людей, чтобы в случае необходимости все жители и гости края имели возможность получить квалифицированную помощь.

В ближайшие дни, до 6 августа, в регионе прогнозируется сохранение уровня температуры на отметке в 39 градусов. Жителям и гостям Кубани рекомендуется не покидать без необходимости кондиционируемых помещений, а также соблюдать основные правила безопасности при выходе на улицу в жаркую погоду.

«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — напоминают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.