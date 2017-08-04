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15:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Школьник напугал жительницу Волжского сообщением о бомбе в ее доме

Школьник из Самарской области напугал предпринимательницу из Волжского звонком о минировании ее дома.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в четверг, 3 августа, в 14:07 на мобильный телефон 36-летнего руководителя одной из коммерческих компаний поступил звонок от неизвестного ей человека, который сообщил, что под ее домом заложено взрывное устройство. Женщина после этого обратилась в полицию. К ее дому приехали правоохранители с кинологами и сотрудниками службы спасения. В ходе обследования здания и ее места работы бомбы обнаружено не было. Чуть позже правоохранители выяснили, что звонившим был 10-летний школьник из Новокуйбышевска. Ребенок сознался в содеянном и рассказал, что вместе с другом звонил на случайные номера и баловался.

В настоящее время волгоградские полицейские направили материал проверки в Самарскую область для принятия решения. «Известно, что в отношении родителей мальчика составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Школьник и его друг будут поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних», — добавили в главке.

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