Школьник напугал жительницу Волжского сообщением о бомбе в ее доме

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в четверг, 3 августа, в 14:07 на мобильный телефон 36-летнего руководителя одной из коммерческих компаний поступил звонок от неизвестного ей человека, который сообщил, что под ее домом заложено взрывное устройство. Женщина после этого обратилась в полицию. К ее дому приехали правоохранители с кинологами и сотрудниками службы спасения. В ходе обследования здания и ее места работы бомбы обнаружено не было. Чуть позже правоохранители выяснили, что звонившим был 10-летний школьник из Новокуйбышевска. Ребенок сознался в содеянном и рассказал, что вместе с другом звонил на случайные номера и баловался.