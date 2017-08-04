В волгоградской многоэтажке нашли склад боеприпасов времен ВОВ
Склад оружия времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие во время ремонта лифтового оборудования в волгоградской многоэтажке, сообщает
Склад оружия времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие во время ремонта лифтового оборудования в волгоградской многоэтажке, сообщает
О находке они сообщили в правоохранительные органы. При опросе соседей выяснилось, что оружие хранил один из жильцов, увлекавшийся военной историей.
«Из своего увлечения мужчина сделал бизнес. Он реставрировал купленные через интернет старые каски времен войны, знаки отличия, детали оружия и гильзы от снарядов, чтобы потом их перепродать», — говорится в сообщении.
Владелец оружия огородил решеткой часть технического этажа и соорудил два сейфа. А когда места в них для «экспонатов» стало не хватать, то он начал их просто складировать на лестничной площадке.
Коллекция насчитывает около 20 предметов. Взрывотехники ОМОНа изъяли находку и передали ее сотрудникам полиции для проведения экспертизы.
Как уточнили «РГ» в экстренных службах региона, изъятые боеприпасы непригодны к использованию и не представляют опасности.