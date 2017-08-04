В Воронеже разыскивают байкера, который сбил парня на пешеходном переходе
В Воронеже полиция разыскивает мотоциклиста, который днем 3 августа совершил ДТП и скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
В Воронеже полиция разыскивает мотоциклиста, который днем 3 августа совершил ДТП и скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около 15 часов 15 минут рядом с домом № 119 по Ленинскому проспекту. В ГИБДД сообщили, что 19-летний молодой человек пытался перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил мотоциклист. Совершив наезд на пешехода байкер скрылся. Молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью.
На данный момент личность мотоциклиста не установлена, так же, как неизвестна и марка мотоцикла. В ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП и сообщить информацию по телефону дежурной части 269−60−36.