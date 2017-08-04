В Воронеже разыскивают байкера, который сбил парня на пешеходном переходе

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около 15 часов 15 минут рядом с домом № 119 по Ленинскому проспекту. В ГИБДД сообщили, что 19-летний молодой человек пытался перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил мотоциклист. Совершив наезд на пешехода байкер скрылся. Молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью.