Омичи из-за жары умирают от сердечных приступов
За последние дни от остановки сердца умерли три жителя региона.
За последние дни от остановки сердца умерли три жителя региона.
В последние в дни в регионе установились жара и духота, изредка разбавляемые небольшими дождями. Очевидно, организмы некоторых омичей не выдерживают жары и случаются сердечные приступы.
Так, вчера в одиннадцатом часу вечера жители деревни Верхний Карбуш под Омском обнаружили в бане труп своей 46-летней родственницы.
Сердечный приступ оборвал жизнь 58-летнего омича, который вчера рыбачил на берегу реки Уй возле деревни Щелкановка в Тарском районе. Труп мужчины рыбаки заметили около 9 часов вечера.
Вчера ночью, между 3 и 4 часами, рыбаки наткнулись на тело мужчины. Труп нашли возле озера Александровского неподалеку от поселка Белый Яр Тевризского района. Как выяснилось позже, 45-летний мужчина отправился порыбачить, но сердце в