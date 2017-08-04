Омичи из-за жары умирают от сердечных приступов

В последние в дни в регионе установились жара и духота, изредка разбавляемые небольшими дождями. Очевидно, организмы некоторых омичей не выдерживают жары и случаются сердечные приступы.

Так, вчера в одиннадцатом часу вечера жители деревни Верхний Карбуш под Омском обнаружили в бане труп своей 46-летней родственницы.

Сердечный приступ оборвал жизнь 58-летнего омича, который вчера рыбачил на берегу реки Уй возле деревни Щелкановка в Тарском районе. Труп мужчины рыбаки заметили около 9 часов вечера.