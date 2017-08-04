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13:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Раненая при взрыве в Абхазии жительница Воронежской области рассказала подробности ЧП

Вера Маринина получила перелом руки, ее сестра и муж — сильные ушибы.

Жительница Анны Вера Маринина, которая вместе с семьей попала в зону взрывной волны в Абхазии, рассказала подробности ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» в пятницу, 4 августа. Женщина отдыхала в Пицунде с мужем и сестрой. В день взрыва они находились на источнике минеральных вод.

По словам Марининой, во время первых «несильных» взрывов «администрация источника утверждала, что все хорошо и не стоит беспокоиться».

— Нас попросили спокойно продолжать принимать процедуры. Мы не послушали и вышли с территории. Хотели сесть в машину, которая нас привезла на источник, но ее не оказалось, а через минуту произошел сильный взрыв, — вспомнила Вера Маринина. — Своевременная эвакуация с территории источника и автотранспорт помогли бы вовремя удалиться от эпицентра, и пострадавших было бы значительно меньше.

Раненых эвакуировали экстренные службы, которым помогали местные жители. Сотрудник Приморского ГИБДД довез Веру Маринину и ее семью до отдела ГИБДД и пересадил в машину к местному жителю, который доставил их в больницу и сразу уехал за другими пострадавшими. Медики диагностировали Вере Марининой перелом левой руки, ее сестре и мужу — сильные ушибы.

— Мы до сих пор в шоке от произошедшего. Никто так и не объясняет, в чем причина взрыва. Настроения на отдых теперь никакого, каждый день нужно делать перевязки, — рассказала Маринина.

Боеприпасы на складе Минобороны взорвались в среду, 2 августа. По данным Минздрава республики, после ЧП в больницы Сухума и Гудауты обратился 61 человек. Ранения получили 33 жителя российских городов. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 349 («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальная санкция по статье — 10 лет лишения свободы.

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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