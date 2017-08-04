В аэропорту Барселоны образовались очереди из-за забастовки персонала службы безопасности
Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час.
Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час.
МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Персонал службы безопасности в международном аэропорту Барселоны
По ее информации, стачка также пройдет в воскресенье и понедельник. Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час. В результате в аэропорту уже образовались 45-минутные очереди.
Предполагается, что в таком режиме забастовки будут проходить до середины августа. На 14 августа сотрудники службы безопасности запланировали 24-часовую стачку.
Ранее Испанская ассоциация компаний воздушного транспорта подсчитала, что почти тысяча человек не смогла попасть на свои рейсы в аэропорту Барселоны с 24 июля
Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридского. В 2016 году