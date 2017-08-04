Дайвер снял на видео покусавшую его камеру акулу
Дайвер и исследователь Грег Скомал запечатлел на видео акулу, которая покусала его
Дайвер и исследователь Грег Скомал запечатлел на видео акулу, которая покусала его
Ролик выложило в Facebook подразделение американского Агентства по морскому рыболовству в штате Массачусетс, сотрудником которого является Скомал.
Инцидент произошел 31 августа у берегов полуострова
Скомал пояснил, что хищник поступил подобным образом, чтобы определить, съедобен ли гаджет. Исследователь добавил, что акула могла с легкостью уничтожить прибор. Он также заметил, что подобное поведение морского животного оказалось для ученых в новинку.