Дайвер снял на видео покусавшую его камеру акулу

Источник: Massachusetts Division of Marine Fisheries

Ролик выложило в Facebook подразделение американского Агентства по морскому рыболовству в штате Массачусетс, сотрудником которого является Скомал.

Инцидент произошел 31 августа у берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США, уточняет портал Necn. Мужчина во время подводного плавания попытался снять акулу на камеру, которую держал на специальной палке. Заметив человека, животное длиной свыше трех метров подплыло к нему. Акула принялась кусать камеру, при этом не пыталась напасть на ученого.