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14:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Дайвер снял на видео покусавшую его камеру акулу

Дайвер и исследователь Грег Скомал запечатлел на видео акулу, которая покусала его экшен-камеру GoPro.

Источник: Massachusetts Division of Marine Fisheries

Ролик выложило в Facebook подразделение американского Агентства по морскому рыболовству в штате Массачусетс, сотрудником которого является Скомал.

Инцидент произошел 31 августа у берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США, уточняет портал Necn. Мужчина во время подводного плавания попытался снять акулу на камеру, которую держал на специальной палке. Заметив человека, животное длиной свыше трех метров подплыло к нему. Акула принялась кусать камеру, при этом не пыталась напасть на ученого.

Скомал пояснил, что хищник поступил подобным образом, чтобы определить, съедобен ли гаджет. Исследователь добавил, что акула могла с легкостью уничтожить прибор. Он также заметил, что подобное поведение морского животного оказалось для ученых в новинку.

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