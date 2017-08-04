Спасатели подняли треть оказавшихся в подтопленной шахте «Мир» горняков
Пока что удалось поднять из подтопленной шахты «Мир» АЛРОСА только 40 горняков из 148. На место ЧП вылетели главы Якутии, АЛРОСА и МЧС.
Пока что удалось поднять из подтопленной шахты «Мир» АЛРОСА только 40 горняков из 148. На место ЧП вылетели главы Якутии, АЛРОСА и МЧС.
В ходе спасательной операции подняли 40 горняков, оказавшихся в шахте «Мир» в Якутии во время прорыва воды. Об этом говорится в сообщении
«Спасательная операция продолжается», — отмечается в сообщении.
«Подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация», — приводит ТАСС слова собеседника. Вода попала в шахту после подтопления грунтовыми водами одной из насосных станций. Вода прошла из отработанного карьера, уточнили в МЧС.
В Мирный вылетел глава Якутии Егор Борисов. «Я сейчас вылетаю туда, чтобы лично координировать работу оперштаба», — сказал он ТАСС. Кроме того, для координации спасательных работ в город приедет глава МЧС Владимир Пучков. Глава АЛРОСА Сергей Иванов также отправляется в Мирный, сообщали в компании.
Ранее сообщалось, что на объекте работают военизированные горноспасательные части МЧС России. В
Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал агентству «РИА Новости», что «инцидент незначительный», и он не должен повлиять на работу шахты. По данным источника ТАСС, в шахту попало около 200 тыс. кубометров воды.
На рудник «Мир» прибыли сотрудники Ростехнадзора, при их участии будет создана комиссия по расследованию причин аварии. Отдельную проверку также начала прокуратура.
После подтопления в руднике акции АЛРОСА на Московской бирже снизились на 3,4% по состоянию на 12:17 мск до 81,2 руб. за бумагу. Но к 13:36 бумаги сократили падение до 1,18%.
Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов АЛРОСА. В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат (957 тыс. т).
"Представитель оперативного штаба сообщил, что «инцидент незначительный», а каково шахтерам-плевать. Всех держателей акций, все руководство надо согнать в эту шахту, а выпустить когда спасут шахтеров.