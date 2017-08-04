Под Воронежем рыбак нашел в реке Дон мертвого мужчину

Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области достали тело мужчины из реки Дон у города Семилуки в четверг, 3 августа. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». На теле обнаружили колотые раны, рассказал помощник главы администрации Семилукского района по ГО и ЧС Сергей Казарцев.