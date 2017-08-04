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13:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем рыбак нашел в реке Дон мертвого мужчину

На теле обнаружили колотые раны.

Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области достали тело мужчины из реки Дон у города Семилуки в четверг, 3 августа. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». На теле обнаружили колотые раны, рассказал помощник главы администрации Семилукского района по ГО и ЧС Сергей Казарцев.

Мертвого мужчину нашел рыбак, сидевший на берегу реки неподалеку от городского пляжа.

— Судя по предварительному осмотру, тело пробыло в воде дня два-три. Причину смерти определят после вскрытия и проведения судмедэкспертизы. Не исключается насильственная смерть, — сообщил Сергей Казарцев.

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