В Беларуси с начала недели утонули 15 человек

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«По оперативным данным, с 31 июля по 4 августа утонули 15 человек, из них четверо несовершеннолетних. Непосредственно при купании — 8 человек, из них двое несовершеннолетних», — сказали в ОСВОД. За этот период спасено 10 человек, среди них 8 несовершеннолетних.

Больше всего утонувших зарегистрировано в Могилевской области, где жертвами воды стали 5 человек, из них двое несовершеннолетних. В Минске случаев гибели людей на воде не зарегистрировано.

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С начала нынешнего купального сезона в Беларуси утонули 119 человек, из них 15 несовершеннолетних. Непосредственно при купании — 45, из них 9 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года (по состоянию на 5 августа) жертвами воды стали 177 человек, из них 18 несовершеннолетних. При купании утонули 95 человек, из них 8 несовершеннолетних.

ОСВОД напоминает о правилах поведения на воде: купаться можно только в безопасном месте, нельзя плавать, используя посторонние предметы (надувные матрасы, доски, надувные автомобильные камеры). Несовершеннолетние от 11 до 17 лет зачастую тонут из-за чрезмерной самоуверенности. Устраивая заплывы на дальность, ныряние на глубину и длительность, совершая прыжки в воду с запрещенных и не приспособленных для этого дамб, плотин, катеров, тарзанок, они подвергают свою жизнь опасности. При этом родители порой не считают нужным контролировать, где и как дети проводят время. Недосмотр родителей — в числе основных причин гибели детей на водоемах.