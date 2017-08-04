В Беларуси с начала недели утонули 15 человек
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала недели утонули 15 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД).
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала недели утонули 15 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД).
«По оперативным данным, с 31 июля по 4 августа утонули 15 человек, из них четверо несовершеннолетних. Непосредственно при купании — 8 человек, из них двое несовершеннолетних», — сказали в ОСВОД. За этот период спасено 10 человек, среди них 8 несовершеннолетних.
Больше всего утонувших зарегистрировано в Могилевской области, где жертвами воды стали 5 человек, из них двое несовершеннолетних. В Минске случаев гибели людей на воде не зарегистрировано.
С начала нынешнего купального сезона в Беларуси утонули 119 человек, из них 15 несовершеннолетних. Непосредственно при купании — 45, из них 9 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года (по состоянию на 5 августа) жертвами воды стали 177 человек, из них 18 несовершеннолетних. При купании утонули 95 человек, из них 8 несовершеннолетних.
ОСВОД напоминает о правилах поведения на воде: купаться можно только в безопасном месте, нельзя плавать, используя посторонние предметы (надувные матрасы, доски, надувные автомобильные камеры). Несовершеннолетние от 11 до 17 лет зачастую тонут
Кроме того, необходимо обучать людей оказанию первой помощи при утоплении.