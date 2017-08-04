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14:38 (мск), источник: dostup1.ru

Автоледи перевернулась на трассе в Уйском районе, погиб ребенок

Еще два пассажира упавшей в кювет Lada Granta получили травмы.

В Уйском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 12-летняя девочка и два человека получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Автоавария с переворотом произошла утром в пятницу, 4 августа, на 102-м километре дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. «Предварительно установлено, что управлявшая автомобилем Lada Granta жительница Свердловской области 1972 года рождения не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Погибла девочка 2005 года рождения, еще два пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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