Автоледи перевернулась на трассе в Уйском районе, погиб ребенок
Еще два пассажира упавшей в кювет Lada Granta получили травмы.
Еще два пассажира упавшей в кювет Lada Granta получили травмы.
В Уйском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства
Автоавария с переворотом произошла утром в пятницу, 4 августа, на 102-м километре дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. «Предварительно установлено, что управлявшая автомобилем Lada Granta жительница Свердловской области 1972 года рождения не справилась с управлением и совершила съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Погибла девочка 2005 года рождения, еще два пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.