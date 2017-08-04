В переходе около Аграрного университета в Уфе искали бомбу

Свидетелями немного пугающей картины стали сегодня уфимцы, проходившие мимо перехода, что на Аграрном университете. У выхода дежурили машины спасателей и пожарной охраны. Территория вокруг была огорожена, всех пешеходов просили обойти участок по дворам.