В переходе около Аграрного университета в Уфе искали бомбу
Сигнал об опасном предмете поступил сегодня днем.
Сигнал об опасном предмете поступил сегодня днем.
Свидетелями немного пугающей картины стали сегодня уфимцы, проходившие мимо перехода, что на Аграрном университете. У выхода дежурили машины спасателей и пожарной охраны. Территория вокруг была огорожена, всех пешеходов просили обойти участок по дворам.
Как стало известно «Комсомолке», в экстренные службы поступил сигнал о подозрительном предмете в переходе. К счастью, прибывшие на место спасатели не обнаружили на месте взрывного устройства. Тревога оказалась ложной.
В настоящий момент переход вновь открыт и работает в обычном режиме.