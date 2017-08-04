Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Фанаты Анны Седоковой раскрыли отца ее третьего ребенка
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В переходе около Аграрного университета в Уфе искали бомбу

Сигнал об опасном предмете поступил сегодня днем.

Свидетелями немного пугающей картины стали сегодня уфимцы, проходившие мимо перехода, что на Аграрном университете. У выхода дежурили машины спасателей и пожарной охраны. Территория вокруг была огорожена, всех пешеходов просили обойти участок по дворам.

Как стало известно «Комсомолке», в экстренные службы поступил сигнал о подозрительном предмете в переходе. К счастью, прибывшие на место спасатели не обнаружили на месте взрывного устройства. Тревога оказалась ложной.

В настоящий момент переход вновь открыт и работает в обычном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь